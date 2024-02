Sci alpino | Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro | sarà in gara in Coppa del Mondo ad Åre!

Sci alpino, Mikaela Shiffrin annuncia la data del rientro: "Divertente guardare le date in tv"

(Di sabato 24 febbraio 2024) La statunitenseha confermato ilinnel fine settimana del 9-10 marzo, quando ad Åre, in Svezia, si disputeranno un gigante ed uno slalom, saltando così anche le gare veloci di Kvitfjiell, in Norvegia, previste nel prossimo weekend. La statunitense, inoltre, anche nelle successive finali di Saalbach potrebbe disputare soltanto le due gare nelle discipline tecniche (slalom il 16 e gigante il 17 marzo), per certificare la vittoria delladeldi specialità tra i pali stretti. L’elvetica Lara Gut-Behrami è praticamente ad un passo dal successo nella classifica generale, potendo contare già su un margine di 205 punti sulla statunitense: per la svizzera si tratterebbe del secondo trionfo in carriera dopo quello arrivato nella stagione 2015-2016, ben ...