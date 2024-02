Sci Alpinismo | Coppa del Mondo da favola | De Silvestro-Boscacci trionfano in casa

Sci alpinismo: nella staffetta mista in Val Martello vittoria per Michele Boscacci e Alba De Silvestro

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bolzano, 24 febbraio 2024 – Arriva un altro successo della stagione per gli Azzurri dello Sci. L’Italia indelfesteggia il primo posto della staffetta mista formata Alba Dee Michele. Dopo il trionfo di Boí Taüll, la coppia tricolore trionfa in, sulla pista bianca in Val Martello, a Bolzano. Una gara dominante degli Azzurri che hanno conquistato ogni frazione, chiudendo poi con il tempo di 38’17?46. Secondi gli austriaci Johanna Hiemer e Paul Verbnjak (22?62). Terzi i francesi Axelle Gachet Mollaret e Xavier Gachet staccati di 34?43. Foto fisi.org