Schlein, battiamoci per la legalizzazione della cannabis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "insieme per il matrimonio egualitario e per la, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, intervenendo all'evento "Per gli Stati uniti d'Europa", organizzato a Roma da Più Europa.