Schillaci “Sorpreso dall’addio di Palù all’Aifa. Più compiti a infermieri e specializzandi”

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il ministro alla Salute: “Anche lui ha ridisegnato l’Agenzia. Sapeva che l’incarico non poteva durare più di un anno. Tanti medici stanno per andare in pensione e per questo vogliamo puntare sui giovani”