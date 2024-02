Schianto sulla Eugubina, forse fatale un'invasione di corsia. Chi erano le vittime

(Di sabato 24 febbraio 2024) Perugia, 24 febbraio 2024 – Ancora sangue sulle strade di Perugia. Domenica pomeriggio la tragedia di Ponte Felcino, dove ha perso la vita un 53enne del posto che viaggiava in moto e altre quattro persone sono rimaste ferite. Ieri sono state due le. Pochi chilometri dividono Ponte Felcino da Piccione, dove in due hanno perso la vita ieri pomeriggio, in uno scontro frontale lungo la 298. L’incidente si è verificato nel tratto che attraversa la frazione di Perugia, non lontano da un noto ristorante della zona. A perdere la vita, Francesco Migliorati, 40 anni di Pianello, e Antonino Giallombardo, 75 anni, nato a Palermo, ma residente a Ponte San Giovanni. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, una delle due auto avrebbe invaso laopposta, centrando il veicolo che procedeva in senso contrario che poi, in ...