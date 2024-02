Scherma, Martina Favaretto si ripete a Il Cairo. Sul podio anche Martina Sinigalia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un anno dopo è ancoraa trionfare a Il. La veneta trionfa nuovamente sulle pedane egiziane, conquistando il suo terzo successo in carriera in Coppa del Mondo. La vittoria quest’oggi è arrivata battendo in finale proprio quella Lee Kiefer che aveva sconfitto l’azzurra nell’ultimo atto del Trofeo Inalpi a Torino. Un assalto bellissimo quello trae Kiefer, con l’azzurra che si è imposta con il punteggio di 15-13 sull’americana. Grande festa comunque per l’Italia, visto che sulci sale, che è stata sconfitta nel derby azzurro daper 15-5. Sempre al terzo posto ha concluso l’americana Jacqueline Dubrovich, battuta ...