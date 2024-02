Scherma, magica doppietta azzurra a Il Cairo. Vince Tommaso Marini, secondo Edoardo Luperi

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo il trionfo di Martina Favaretto, arriva anche quello dinella prova di Coppa del Mondo di fioretto a Il. Un capolavoro quella della nazionale del CT Stefano Cerioni, visto che anche al maschile è stato un dominio azzurro, con unasul podio. Infattiha battuto nell’ultimo atto un eccezionale, che si è arreso al più illustre connazionale con il punteggio di 15-6. Si tratta del quarto successo in carriera in Coppa del Mondo per il marchigiano, che aveva già trionfato un mese fa a Parigi. In semifinaleaveva superato con un perentorio 15-5 l’ungherese Daniel Dosa, mentresi era imposto sul cinese Mo Ziwei con il punteggio di 15-12. Potevano ...

