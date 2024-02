Scherma / Fioretto, Tommaso Marini oro in Coppa del Mondo a Il Cairo - Lo sport della Vallesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Domani le prove a squadre con l’atleta che si allena a Jesi e Alice Volpi nel team azzurro. 50esimo posto per Elena Tangherlini. 11° posto per la Fattori all’Europeo a Napoli JESI, 24 febbraio 2024 –vince la prova dideldimaschile individuale a Ilin Egitto battendo in finale l’altro italiano Edoardo Luperi per 15-6. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara ecco i piazzamenti: 1.(Ita), 2. Edoardo Luperi (Ita), 3. Daniel Dosa (Hun), 3. Mo Ziwei (Chn), 5. Alessio Foconi (Ita), 6. Kyosuke Matsuyama (Jpn), 7. Alexander Choupenitch (Cze), 8. Kiril Borodachev (Ain). Anche in campo femminile oro per l’Italia con Martina Favaretto mentre Alice Volpi si è fermata ai quarti. La classifica ...