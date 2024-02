Scarlett Johansson | esordio alla regia con Eleanor The Great

Marvel, Kevin Feige conferma: Il progetto di Scarlett Johansson non è su Vedova Nera

(Di sabato 24 febbraio 2024)debutterà dietro la macchina da presa conThe, un film drammatico sceneggiato da Tory Kamen, con June Squibb (Nebraska), Chiwetel Ejiofor (12 anni schiavo) l’attrice teatrale Jessica Hecht ed Eryn Kellerman. Il film racconterà di un’anziana che, dopo la morte della sua migliore amica, decide di tornare a New York City per rimettere in piedi la propria vita, passata quasi interamente in Florida; prodotto in collaborazione da Sony e Tristar, la pellicola non ha ancora una data d’uscita. Come riporta Variety, che ha dato la notizia in esclusiva,sarà anche produttrice del film, il secondo in tempi recenti a vedere Squibb in primo piano, dopo Thelma, commedia che ha debuttato al recentissimo Sundance Film Festival; la matura attrice è apparsa anche in Palm Springs ...