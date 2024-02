Scarlett Johansson debutta alla regia con il film Eleonor the Great

Scarlett Johansson debutta alla regia con Eleanor the Great, svelato il cast

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 24 febbraio 2024)ha annunciato il suo debuttoper ilthe, con il quale ha intenzione di portare in scena un lungometraggio che ha molto a cuore, con un cast d’eccezione. Scopriamone tutti i dettagli. Grazie a un’intervista rilasciata in esclusiva per Variety, laha parlato del progetto. I nomi che vedremo prossimamente recitare sotto la direzione della neo regista sono piuttosto altisonanti. June Squibb, nominata oscar come miglior attrice per ilNebraska, Chiwetel Ejiofor premio oscar per 12 Anni Schiavo, la star di Broadway Jessica Hecht e infine Erin Kellyman. La trama delparlerà di una novantenne (June Squibb) che, rimasta sola dopo la morte della sua migliore ...