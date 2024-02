Sassuolo-Empoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Online le statistiche pre partita di Sassuolo-Empoli | U.S

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ile isudi, match valido per la ventiseiesima giornata di. Al Mapei Stadium scontro salvezza di capitale importanza: i neroverdi devono tornare alla vittoria e Dionisi è sulla graticola, i toscani con la cura Nicola non sanno più perdere, e proveranno a vincere questa sfida diretta per evitare la retrocessione. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 15 di sabato 24 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero e Stefan Schwoch. SportFace.