Sassuolo-Empoli LIVE 0-1 | inizia il secondo tempo

Diretta Sassuolo - Empoli (0-1) Serie A 2023

(Di sabato 24 febbraio 2024) Al Mapei Stadium, il match valido per la 26esima giornata di Serie A 2023/2024 traed: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium,edsi affrontano nel match valido per la 26esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024. PRIMONei minutili del primo, entrambe le squadre attaccano in cerca del gol del vantaggio che arriva, per l’, al minuto 11 con un gol di testa di Luperto. Al minuto 22 viene annullata la seconda rete dei toscani per un fallo di mano di Maleh. La prima frazione si chiude con un colpo di testa di Pinamonti che para Caprile.