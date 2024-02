Sassuolo-Empoli 2-3 | il tabellino

Tabellino Sassuolo-Empoli 2-3

Al Mapei Stadium, il match valido per la 26esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

Al Mapei Stadium, il match valido per la 26esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

Al Mapei Stadium, il match valido per la 26esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Sassuolo ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)

L'Empoli inguaia il Sassuolo ed espugna il Mapei Stadium: la decide Bastoni al 94': Al Mapei Stadium l'Empoli ferma il Sassuolo: dopo novanta minuti di gioco più recupero il tabellino segna il 2-3. Decisivi i gol di Luperto, Niang e Bastoni che segnano le reti che valgono i tre punti ...fantacalcio

Pagelle Sassuolo-Empoli 2-3, Bastoni fa volare Nicola: Dionisi nel baratro: Il match thriller per la salvezza tra Sassuolo ed Empoli finisce 2-3, in una partita a tratti frizzante e che non ha di certo annoiato. È Bastoni l’eroe che fa volare Nicola, un vero mago che ha ...footballnews24

I toscani vanno due volte in vantaggio con Luperto e Niang, vengono acciuffati da Pinamonti e Ferrari ma poi trovano i tre punti: L'Empoli conquista a Reggio Emilia tre punti fondamentali nella corsa salvezza: finisce 3-2 contro il Sassuolo, sempre più in crisi. I toscani vanno due volte in vantaggio, prima con Luperto (11’), ...gazzetta