Sassuolo-Empoli 2-3 | Dionisi | “Alleno da dieci anni | non ho problemi ad assumermi responsabilità”

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Empoli: Dionisi punta su Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Questa sconfitta fa male perché è inattesa, considerando anche l’andamento della partita, in particolare degli ultimi quindici minuti. Chiaro poi che bisogna metterci la faccia e assumersi le proprie. Questo è un momento negativo da cui dobbiamo venirne fuori con un atteggiamento più aggressivo e determinato sin dal primo minuto”. Lo ha detto l’allenatore del, Alessio, a Dazn dopo l’ennesima sconfitta, questa ancor più pesante perché in uno scontro diretto contro l’: “Nel primo tempo abbiamo concesso troppo e questo non va bene. Il nostro ora è un campionato diverso, dove l’episodio sposta molto per te e per gli altri. La voglia c’è sempre e non posso farne una colpa ai ragazzi. Non ci aspettavamo probabilmente di andare in svantaggio oggi e di prendere tre gol su palla inattiva. ...