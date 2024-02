Sassuolo-Empoli 2-3 | colpo salvezza dei toscani allo scadere

Sassuolo-Empoli 2-3: gol, risultato e classifica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Gli ospiti vincono con un gol al 94'dell'che si impone per 3-2 in trasferta sulgrazie a un gol di testa di Bastoni al 94'. Gli ospiti, al 6° risultato utile di fila (3 vittorie e 3 pareggi), vanno due volte in vantaggio con Luperto all'11' e Niang al 63'