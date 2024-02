Sassuolo-Empoli 2-3 | Bastoni in lacrime | “Qui non avevo bei ricordi | è il mio gol più importante”

Serie A, Sassuolo-Empoli 2-3: Bastoni firma tre punti d'oro per la salvezza al 94' - Sportmediaset

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Sono contentissimo, non trovo altre parole per descrivere questo momento. Questo era uno stadio in cui nondei beie sono contento di aver realizzato il gol vittoria. In qualche modo con questo gol cambiano un pochino le mie emozioni in questo stadio”. Lo ha detto il laterale dell’, Simone, autore del gol vittoria nel recupero contro il, ina Dazn in quel Mapei Stadium che lo scorso anno fu teatro della retrocessione quando si trovava allo Spezia: “È il gol al momento piùdella mia carriera. In queste mieci sono tante cose: il periodo brutto che ho passato, l’infortunio e la voglia di avere più continuità. Questo gol per me ci voleva proprio. Sono tre punti fondamentali per la salvezza: ...