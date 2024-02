Sassuolo-Empoli 2-3 | Bastoni allo scadere regala tre punti d' oro ai toscani Disastro neroverde

Serie A, Sassuolo-Empoli 2-3: Bastoni firma tre punti d'oro per la salvezza al 94' - Sportmediaset

(Di sabato 24 febbraio 2024) Reggio Emilia, 24 febbraio 2024 - Colpaccio dell'al Mapei Stadium. E're al 94' un successo preziosissimo ai, che si impongono per 3-2 nello scontro salvezza contro il. Gli azzurri vanno due volte in vantaggio, prima con Luperto e poi con Niang (su rigore), ma in entrambi i casi vengono ripresi, con i sigilli neroverdi che portano la firma di Pinamonti (dal dischetto) e Ferrari. La terza è quella buona, visto che i padroni di casa non hanno più il tempo di replicare. Con questa affermazione, l'sale a quota 25in classifica, mentre ilresta inchiodato a 20, con un bilancio di cinque sconfitte nelle ultime sei uscite. Mercoledì, sempre al Mapei Stadium, è in programma il recupero con il ...