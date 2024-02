Sassuolo contestato | Dionisi rischia e il nome del sostituto | il crollo dopo le vittorie su Juve e Inter

Sassuolo contestato dai tifosi, Dionisi 'mi dispiace per loro'

Situazione delicatissima in casa Sassuolo dopo la sconfitta casalinga in campionato contro l’Empoli. La stagione dei neroverdi è sempre più deludente, la ... (calcioweb.eu)

Sassuolo in crisi, Dionisi: "La cosa positiva è rigiocare, anche se è contro il Napoli”: Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo il ko interno per 3-2 contro l'Empoli ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossima sfida contro il Napoli. "La cosa positiva è rigiocare, anche ...tuttonapoli

Sassuolo contestato dai tifosi, Dionisi: “mi dispiace”: Situazione delicatissima in casa Sassuolo dopo la sconfitta casalinga in campionato contro l’Empoli. La stagione dei neroverdi è sempre più deludente, la squadra rischia la retrocessione e la ...calcioweb.eu

Milan Primavera, Abate: "Non vinciamo un derby dal 2018. C'è amaro in bocca ma vogliamo le prime posizioni": Derby di Milano finito in pareggio al termine di una gara molto combattuta. A commentare l'1-1 ottenuto questo pomeriggio contro i cugini dell'Inter di pari età ...fcinternews