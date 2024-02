SARDEGNA, DOMANI AL VOTO PER LA REGIONE

Milano, 12 gen. (askanews) – Christian Solinas resta in campo, e il braccio di ferro nel centrodestra tra FdI e Lega sulla candidatura per la presidenza ... (ildenaro)

Cagliari-Napoli, i convocati: Ngonge è out. Strepitoso gesto di Di Lorenzo: Cagliari-Napoli, domani alle ore 15 allo Stadio Unipol Domus per la 26esima giornata di Serie A. Francesco Calzona ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta in Sardegna. Non è ...areanapoli

Serie D, pari (0-0) del Latte Dolce in casa con l’Anzio: Sassari Una rete di Liurni a metà della prima frazione regala alla Nocerina la settima vittoria consecutiva e infligge alla C osta Orientale Sarda una sconfitta che brucia per la squadra allenata da ...lanuovasardegna

Rilascio tessere elettorali: uffici ad Alghero aperti oggi e domani: In previsione della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna, le cui votazioni sono programmate per la giornata di ...algheroeco