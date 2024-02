Sapevate che non si può partecipare alle registrazioni di Amici dopo una certa età?

Le 3 cose che non sapevate di Whatsapp: curiosità funzionali

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 24 febbraio 2024) Com’è già noto ai fans del talent show, le puntate del pomeridiano e del Serale divengono sempre registrate qualche giorno prima della messa in onda su Canale 5 e chi volesse prendere parte ad una registrazione deve sapere che non è consentito proprio a tutti. Ci sarebbero infatti alcuni requisiti per potervi prendere parte, ma quello più eclatante è legato all’: cosa c’è da sapere sulle riprese della puntata Una volta a settimana gli Studi Titanus Elios di Roma Tiburtina ospitano la registrazione della puntata diche verrà poi trasmessa su Canale 5 (domenica14:00 per il pomeridiano e sabato21:30 per il Serale); ma come si fa atra il pubblico? È sufficiente prenotarsi per l’evento sul sito di PerlaPromotion e non c’è ...