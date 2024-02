Sanzioni alla Russia da Australia e Canada

Il tredicesimo pacchetto di sanzioni Ue alla Russia è ufficiale. Colpite anche Cina e Corea del Nord

Gli Stati Uniti varano un provvedimento per imporre nuove sanzioni in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Il vice segretario ... (linkiesta)

L’ultimatum del Cremlino alla madre di Navalny: «Funerali privati o non ti restituiamo il corpo»: Mosca teme manifestazioni di protesta durante le esequie. La mamma del dissidente rifiuta, Navalny potrebbe dunque essere seppellito nella colonia penale in cui è morto ... unionesarda

Ma l’America ha lasciato sola l’Europa in Ucraina: Ma non basta: a queste cifre vanno aggiunti anche i costi sostenuti e i mancati guadagni delle aziende europee per i 12 pacchetti di sanzioni inflitte alla Russia. Secondo una ricerca pubblicata ad ... tpi

Blitz dell’Arma nel capannone fatiscente. Quattro lavoratori in nero, maxi-sanzione: Il titolare dell’impresa ha ricevuto una sanzione di 60.000 euro per lavoro nero ed è stato deferito alla Procura per via delle gravi carenze in materia di sicurezza. Inoltre è stato adottato dai ... ilrestodelcarlino