Sanremo | studente morto | lutto cittadino

Studente morto a Sanremo, a Triora oggi è lutto cittadino

(Di sabato 24 febbraio 2024) 9.05a Triora,vicinoper la morte dello17enne,Mohtadi Doukhani, investito dal tir sulla bretella che collega via Frantoi Canal, in frazione Bussana di, all'Aurelia. Il giovane stava andando a scuola con la sorella Manar quando sono stati investiti. Arrestato per omicidio stradale, lesioni colpose e omissione di soccorso il camionista rumeno che non si era fermato per soccorrerli. Manar, 15 anni, è stata ricoverata in ospedale e versa in gravissime condizioni per le ferite multiple riportate.