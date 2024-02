Sanchez scavalca Arnautovic! In attacco Inzaghi convoca un Primavera – TS

LIVE - Inter-Hellas Verona 2-1: la formazione nerazzurra è campione d'inverno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il gol realizzato contro l’Atletico Madrid potrebbe non bastare a Marko Arnautovic per convincere Simonea schierarlo titolare in Lecce-Inter. Secondo Tuttosport, Alexisè ora in vantaggio. IN– Mancano poco più di ventiquattro ore a Lecce-Inter e i dubbi di formazione sono ancora tanti per Simone, a partire dalla scelta tra i pali, fino ad arrivare in. Senza Marcus Thuram, la scelta più scontata sembrava ormai essere indirizzata su Marko Arnautovic, in fiducia dopo il gol realizzato contro l’Atletico Madrid in Champions League, ma stando a quanto riportato dal quotidiano di Torino, insono in forte rialzo le quotazioni di Alexis, che dovrebbe essere schierato tra i titolari insieme a Lautaro Martinez. A ...