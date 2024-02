San Michele a Torri, è allarme furti. Assemblea dei residenti esasperati

(Di sabato 24 febbraio 2024) SCANDICCIa raffica a San, i cittadini cercano una via d’uscita. I colpi vanno avanti da diverse settimane. Ladri sfrontati, che agiscono nonostante carabinieri e municipale abbiano da diverso tempo intensificato i controlli. Secondo il racconto dei, sarebbero in tre con accento straniero. Approfittano della morfologia del territorio, ovviamente Sanè una frazione collinare con un piccolo agglomerato urbano (dove c’è il circolo) e diverse abitazioni isolate. E proprio su questo i ladri hanno vantaggio. "Stasera ci prepareremo a un’altra serata di tensione" è il messaggio accorato che un nostro lettore ha inviato al giornale. Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso, entrano in azione all’imbrunire e ‘visitano’ le case vuote, approfittando del ...