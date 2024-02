San Basilio e Tiburtino III al setaccio dell’antidroga | arrestata 49enne per spaccio

San Basilio, cittadini e politica contrari alla messa in sicurezza dell'incrocio più pericoloso di Roma

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Sanal: i poliziotti del IV Distretto hanno identificato 104 persone ed elevato sanzioni per almeno 1.150 euro. Controlli della Polizia di Latina Controlli sui mezzi pubblici, in particolare la metro B di Roma, così come nelle aree gravitanti intorno a San. La Questura di Roma ha dato disposizione per ispezionare il grado di sicurezza dalla fermata Ponte Mammolo, per poi setacciare a tappeto tutte le aree sensibili nel quadrante est della Capitale. Controlli a tappeto a San: 104 persone identificate dalla polizia I poliziotti del IV Distretto San, del commissariato Sant’Ippolito, insieme agli agenti in moto delle Nibbio e dell’unità cinofila antidroga, hanno effettuato nelle ultime ore un servizio di controllo specifico a tutela della sicurezza presso la ...