Samsung porta la trasmissione audio Bluetooth ai dispositivi Galaxy più vecchi

Samsung potenzia l'audio di TV, telefoni, tablet e auricolari

Il colosso coreano propone un accessorio per i Galaxy S24 in grado di replicare una caratteristica della variante Ultra della famiglia L'articolo Samsung ... (tuttoandroid)

Non solo Galaxy AI: l'aggiornamento per Galaxy Buds2 Pro, Buds2 e Buds FE porta anche altre novità compatibili con diversi prodotti Samsung . L'articolo ... (tuttoandroid)

Samsung: novità Galaxy AI per modelli precedenti e piattaforma try Galaxy aggiornata: Samsung porta innovazione agli utenti con Galaxy AI: pacchetto aggiuntivo per modelli precedenti e aggiornamenti alla piattaforma Try Galaxy per simulare l'esperienza della serie Galaxy S24 con funzio ... news.fidelityhouse.eu

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra ricevono nuove funzioni della fotocamera e miglioramenti in Europa con un nuovo aggiornamento: Samsung ha portato il suo ultimo aggiornamento One UI 6.1 agli smartphone Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra venduti in Europa. Arrivato con il nome di S92xBXXU1AXB5, l'aggiornamento di 74 ... notebookcheck

Samsung porta in Italia la serie di portatili Samsung Galaxy Book4: Samsung annuncia il lancio della Galaxy Book4 series in Italia ... i nuovi Galaxy Book4 promettono di offrire un’esperienza informatica di fascia premium, portando la produttività e la connettività a ... news.fidelityhouse.eu