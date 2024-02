Salvini e Meloni sporchi di sangue | le foto della vergogna | ecco la sinistra della pace

Sagome Meloni, Salvini e Netanyahu con vernice rossa a Milano

(Di sabato 24 febbraio 2024)la" mentre Elly Schlein e compagni usano come clava contro il governo gli scontri di Pisa. Le immaginiarrivano da Milano dove al grido "Palestina libera" e "stop al genocidio" sono apparse le sagome insanguinate del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu,premier Giorgiae e del vicepremier e ministro Matteocoperte di mani insanguinate. Sono alcuni dei cartelli esibiti dai manifestanti nel corteo pro Palestina per le strade di Milano. Durante la manifestazione una decina di persone, vestite di nero e incappucciati, ha mandato in frantumi le vetrine di un supermercato Carrefour, a piazza ...