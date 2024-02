Salto con gli sci | Zajc precede Prevc e Kraft in gara-1 sul trampolino di volo di Oberstdorf 20° Insam

Salto con gli sci: Timi Zajc dà spettacolo a Oberstdorf, è dominio sloveno con Peter Prevc 2°, buon 20° Insam

(Di sabato 24 febbraio 2024) Timisi conferma un grande specialista delle gare sui trampolini die vince la prima delle due competizioni individuali previste nel weekend sul Flying Hill HS235 di(Germania) in occasione della quattordicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon gli sci. Dopo essersi imposto ieri in coppia con Domennella Super Team, il 23enne ha archiviato il quarto successo della carriera nel circuito maggiore (tutti ottenuti su trampolini di) prendendosi inoltre la leadership provvisoria nella classifica generale della Coppa del Mondo didopo la prima prova della stagione (Mondiali esclusi) su impianti di dimensioni estreme. Doppietta slovena completata in seconda posizione da Peter, ...