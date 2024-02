Salto con gli sci femminile | l’Austria fa doppietta in gara-1 a Hinzenbach Vince Pinkelnig | disastro Italia

Salto con gli sci: Eva Pinkelnig guida una doppietta austriaca ad Hinzenbach, azzurre fuori dalla zona punti

(Di sabato 24 febbraio 2024) La decima tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci si è aperta quest’oggi sul trampolino piccolo HS90 dicon lain-1 (domani si disputerà la secondaindividuale del weekend) delpadrona di casa grazie alle esperte Evae Jacqueline Seifriedsberger. Quarto successo in stagione e 13° della carriera nel circuito maggiore per, che ha regolato la compagna di squadra (leader dopo la prima serie ma con distacchi minimi fino alla settima posizione) Seifriedsberg per 2.9 punti grazie ad un secondopiù competitivo. Podio completato in terza posizione dalla tedesca Katharina Althaus a 5.1 punti dalla vetta grazie ad una bella ...

Banditi hanno preso d’ Assalto il ristorante I Mo, in via Griffini, mercoledì pomeriggio. Ad accorgersi del furto sono stati i titolari, arrivati intorno alle ... (ilgiorno)

Va in scena in forma ridotta, con due sole serie invece di quattro, la gara Super Team di Oberstdorf sul trampolino di volo HS235 ... (oasport)

Aprilia, il piano per il salto di qualità: "Moto 2024 a tutti e legame forte con Trackhouse": Per colmare il distacco da Ducati, leader nella top class, la squadra di Noale ha migliorato l'aerodinamica con grandi innovazioni. In attesa di capire se e quanto queste novità colmeranno il gap dal ... gazzetta

Giorgia Meloni a Kiev nel secondo anniversario della guerra: «L’amore per la propria terra è più forte dei missili»: La premier ha voluto che si svolgesse nella capitale ucraina la prima riunione, seppure virtuale, del G7 che l’Italia presiede. Meloni è intervenuta all’aeroporto Antonov-Hostomel insieme con Zelensky ... corriere

Agente Di Gregorio: “Chiacchierata con l’Inter prima di Natale. Ecco qual è l’ostacolo”: Carlo Alberto Belloni a Tv Play: "Forse l'Inter non ha neanche i fondi necessari per fare un'offerta importante al Monza per Di Gregorio" ... interlive