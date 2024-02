Salernitana-Monza | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

SALERNITANA - MONZA: INFO BIGLIETTI - Associazione Calcio Monza S.p.A.

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ile isudi, match valido per la ventiseiesima giornata di. All’Arechi c’è forse l’ultima spiaggia per i campani: vincere può voler dire riaccendere le ben poche speranze di salvezza, occhio però ai brianzoli in forma e per nulla intenzionati a fare regali. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio fissato alle ore 18 di sabato 24 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Luca Farina e Fabio Bazzani. SportFace.