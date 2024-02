Salernitana-Monza 0-2 | Pessina | “Europa? Manteniamo l’equilibrio”

Salernitana-Monza 0-2, gol di Maldini e Pessina | Gazzetta.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) “? Fino a cinque giorni fa si parlava di altro, bisogna mantenere. Tutto quel che verrà da adesso in poi sarà ancor più bello”. Lo ha detto il centrocampista del, Matteo, autore del gol del definitivo 2-0 sul campo della. “Per me è un bel momento, ma anche per la squadra – spiega il capitano biancorosso a Dazn – Lavoriamo per vittorie così. È stata una partita complicata perché è stata tirata fino alla fine, ma l’abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Se è una prova di maturità? Diciamo di sì. Dovremmo averla superata a pieni voti, speriamo di continuare così perché possiamo toglierci delle soddisfazioni”. Sulla gioia del gol, taglia corto: “Sono contento se la squadra vince. I gol dipendono anche dalla posizione, oggi appena mi sono spostato un po’ più ...

