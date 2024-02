Salernitana-Monza 0-2 | Liverani | “Ci prendiamo i fischi | ora lavoriamo a testa bassa”

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali: Liverani punta su Weissman, Djuric per Palladino

(Di sabato 24 febbraio 2024) “Ho visto una partita combattuta fino al loro gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo e potevamo fare. Siamo stati organizzati, concedendo poco ad una squadra forte. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ed è stata una partita aperta, con entrambe le squadre che potevamo passare in vantaggio. In questo momento non gira bene”. Lo ha detto l’allenatore della, Fabiodopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il. “Dopo il gol ci siamo disuniti e abbiamo perso le distanze – ha detto a Dazn – Davanti avevamo una squadra in fiducia e a livello mentale non è semplice. Manolas ha preso una botta, credo alla caviglia e siamo un po’ corti. Dobbiamo stringere un po’ più i denti. È giusto da qui alla fine metterci la faccia. Al momento c’è una difficoltà mentale e anche fisica di qualche giocatore”. Le note positive non ...