Salernitana-Monza 0-2 | ad Milan | “Squadra floscia Riflessioni in corso su come proseguire”

Salernitana sempre più giù: va ko anche col Monza

(Di sabato 24 febbraio 2024) “C’è grande delusione da parte della dirigenza e della proprietà. Ci aspettavamo una reazione, almeno mentale, più forte e incisiva. Invece ho visto unaun po’in campo almeno nei primi minuti. È un peccato perché ci siamo messi in gioco tanto, specialmente la dirigenza”. Lo ha detto l’amministratore delegato della, Mauriziodopo la sconfitta degli uomini di Liverani contro ilper 2-0 all’Arechi. “La radice del problema? Sta negli undici che scendono in campo, in quelli che stanno in panchina e in chi li segue – le parole del dirigente – Da parte nostra ci sono state scelte forse sbagliate nei rimedi che abbiamo apportato. Ora capiremoripartire. La reazione non è stata all’altezza, ladeve lottare di più, lo faremo ...