Salernitana, Milan: 'Iervolino deluso dalla squadra floscia'. Liverani già a rischio?

(Di sabato 24 febbraio 2024) L'amministratore delegato della, Maurizioha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Monza: "C'è...

Dal Monza al Monza. La vittoria a dicembre per 3-0 sulla squadra di Palladino a San Siro aveva aperto un ciclo di partite che ha visto il Milan collezionare ... (sportface)

Salernitana ko anche col Monza e sprofonda verso la B: 90’ per Zanoli, out Zerbin-Popovic: Con un destro impeccabile, l'ex giocatore del Milan e dello Spezia si è fatto strada in area su un assist di Gagliardini, superando Ochoa che nulla poteva sulla conclusione. Al minuto 83 i brianzoli ...tuttonapoli

Salernitana, Milan: 'Iervolino deluso dalla squadra floscia'. Liverani già a rischio: L`amministratore delegato della Salernitana, Maurizio Milan ha dichiarato a Dazn dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Monza: `C`è grande delusione da parte.calciomercato

Salernitana Monza 0-2, Palladino continua a vincere dopo il Milan: la classifica di Serie A aggiornata: Salernitana Monza 0-2, Palladino continua a vincere dopo il Milan: la classifica di Serie A aggiornata dopo il match delle 18:00 Non si rialza la Salernitana mentre il Monza riesce a continuare a ...milannews24