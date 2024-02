Salernitana Milan | «Delusi da alcuni giocatori e i loro procuratori»

Salernitana, l'AD Milan: "Delusi dalla squadra. E anche qualche procuratore..."

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di Maurizio, amministratore delegato della, dopo la sconfitta subita contro il Monza L’amministratore delegato dellaMaurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Fa piacere se gli avversari riconoscono un valore ed elementi di forza di questo club anche se oggi siamo fortemente in difficoltà. C’è grandeone da parte nostra, della proprietà, della dirigenza, ci aspettavamo una reazione più forte e incisiva da parte della squadra visti i risultati delle avversarie. Abbiamo visto una squadra scendere in campo un po’ floscia, almeno per i primi minuti. È un peccato, ci siamo messi in gioco tanto in settimana. Il presidente Petrucci è stato in campo con me in settimana, è un ...