Salernitana Liverani | «In questo momento non gira bene»

Salernitana-Monza, le formazioni ufficiali: Liverani punta su Weissman, Djuric per Palladino

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le parole di Fabio, tecnico della, dopo la sconfitta subita dai campani contro il Monza Fabioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dellacontro il Monza. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Combattuta fino al gol loro. Abbiamo fatto la partita che potevamo, abbiamo concesso poco ad una squadra forte e avuto le nostre occasioni. Prima del gol loro abbiamo avuto due occasioni clamorose, innon. Pensiamo ai primi 60 minuti, dopo il gol la squadra ha perso le distanze e a livello mentale non è stato semplice. Abbiamo perso un giocatore per una botta, non è facile». INFORTUNIO MANOLAS – «Vedremo in questi giorni. Tutti dobbiamo dare più disponibilità: da qui alla fine ...