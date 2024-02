Salento, scoperto distributore abusivo di carburante in città: sequestrati 2mila litri di gasolio per autotraz

Salento, scoperto distributore abusivo di carburante in città: sequestrati 2mila litri di gasolio per autotrazione: Le verifiche eseguite dalle Fiamme Gialle hanno così consentito di individuare e sottoporre a sequestro quasi 2.000 litri di gasolio per autotrazione, serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del ... quotidianodipuglia

Nuovo ceppo di Xylella scoperto in Puglia: una minaccia per l'agricoltura: La notizia che circolava da tempo in Puglia ha trovato conferme ufficiali nelle ultime ore: oltre alla Xylella fastidiosa subspecie pauca, che ha attaccato in prevalenza gli olivi, nella regione è sta ... informazione

Xylella, nuovo ceppo del batterio killer scoperto nel Barese: colpisce mandorli e vitigni. La norma: abattimenti entro 50 metri: Scoperto un nuovo ceppo di xylella fastidiosa, diverso da quello che ha “divorato” gli ulivi del Salento. Si tratta del ceppo xylella fastidiosa fastidiosa che colpisce non solo ... quotidianodipuglia