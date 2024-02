Saldi, acquisti in frenata: vendite in calo del 6%

(Di sabato 24 febbraio 2024) Arezzo, 24 febbraio 2024 – La maratona deiinvernali che si è aperta quasi due mesi fa, sta per arrivare al capolinea. La stagione delle ssi avvicina a conclusione tra luci e ombre, pur confermando la stima della vigilia stilata da Confcommercio. L’associazione aveva previsto una spesa di 142 euro pro capite per un giro d’affari complessivo di circa 27 milioni di euro con 190 mila aretini pronti ad acquistare abiti e calzature a prezzi ribassati. Una cifra in aumento di nove euro rispetto a quello dell’inverno 2023, che era di 133 euro a testa. Ma a mangiare gran parte di questa crescita, purtroppo, c’è l’inflazione che ha fatto aumentare i prezzi. Paolo Mantovani, presidente di Federmoda-Confcommercio Toscana, le previsioni della vigilia sull’andamento deiinvernali sono state rispettate? «Per quanto riguarda ...

Saldi, acquisti in frenata: vendite in calo del 6%: L’analisi di Mantovani: «Spesa più limitata per la stretta dell’inflazione». Vendute più magliette che cappotti e piumini. Le nuove tendenze in vetrina ... lanazione

Saldi, acquisti in frenata. Vendite in calo del 6%: "Famiglie penalizzate": L’analisi di Mantovani: "Spesa più limitata per la stretta dell’inflazione". Vendute più magliette che cappotti e piumini. Le nuove tendenze in vetrina. lanazione

Come si applica un buono sconto Marionnaud: Per iniziare a risparmiare, segui questi semplici passaggi. Una volta individuato il Marionnaud codice sconto, copialo, così da poterlo incollare in un secondo momento durante la fase di acquisto. Rec ... ansa