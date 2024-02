Russia | restituito il corpo di Alexei Navalny alla madre «Ancora da chiarire come saranno svolti i funerali»

Il corpo di Navalny restituito alla madre

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildiè stato consegnato. A riferirlo è la portavoce, Kira Yarmysh, che ha scritto su X che ildel dissidente e lasi trovanoa Salekhard, la città artica dove la salma è stata finora conservata, all’interno di un obitorio in un ospedale. Ma non èchiaro se ipotranno essere pubblici o dovranno rimanere segreti,pretendevano gli investigatori. «Non sappiamose le autorità interferiranno nella possibilità che vengano celebrati nel modo in cui vuole la famiglia e chemerita, vi terremo informati quando cinotizie», ha dichiarato Yarmysh. Alexey's body was ...

