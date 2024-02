Run Sweetheart Run, la recensione: su Prime Video un thriller / horror senza fiato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ladi RunRun, film dove la protagonista partecipa a un incontro con un importante cliente, ignara che questi nasconda un inquietante segreto e che la trascinerà in una notte da incubo. Charlie, giovane madre single, lavora come segretaria per un importante studio legale di Los Angeles. Un giorno il suo capo le chiede di presenziare al posto suo per cena all'incontro con un importante cliente e così Charlie, vestita in un elegante abito rosso, suona alla porta di Ethan, la cui casa si trova in un lussuoso quartiere residenziale. Contro ogni previsione si trova davanti un uomo affascinante e la serata insieme a lui procede nel migliore dei modi, almeno fino a quando non accade qualcosa di imprevisto. Come vi raccontiamo nelladi RunRun, la ragazza accetta l'invito …

