Rugby Sei Nazioni | Italia-Francia | sognare l’impresa si può

Van der Merwe show, che Scozia! Per il titolo c'è anche lei: Inghilterra stesa 30-21

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lille (), 24 febbraio 2024 – Per l’della(partita domenica alle 16, diretta in chiaro su Tv8) è stata sempre una specie di sorella maggiore, l’unica formazione “quasi” amica in confronto agli squadroni anglofoni. Se siamo nell’élite del 6ci piace pensare che gran parte del merito sia derivato dall’aver battuto a Grenoble nel 1997 proprio il XV transalpino (32 a 40). Si trattava, è vero, solo della Coppa Europa (competizione di seconda fascia) ma nell’occasione i Galletti non ci snobbarono e mandando in campo la formazione tipo, quella che aveva appena conquistato il Torneo, all’epoca, del 5. Giocando una partita straordinaria vincemmo con merito e la nostra credibilità, corroborata anche da vittorie contro Irlanda e Scozia, salì di livello ...