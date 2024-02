Ruba 6 uova e una scamorza nel supermercato dove lavora, totale 7 euro: licenziato dopo 35 anni di servizio

(Di sabato 24 febbraio 2024) L'uomova in un punto vendita Pam-Panorama di Torino. La Cisl di Torino impugna il provvedimento. L'uomo: "Vivo una situazione privata ed economica ai limite del sostenibile". L’azienda: "È venuto meno il rapporto di fiducia".

Malviventi ancora in azione a Roma Termini , ben sei le persone arrestate alla stazione soltanto nell’ultima settimana. La Polizia Ferroviaria ha inoltre ... (ilcorrieredellacitta)

Malviventi ancora in azione a Roma Termini , ben sei le persone arrestate alla stazione soltanto nell’ultima settimana. La Polizia Ferroviaria ha inoltre ... (ilcorrieredellacitta)

Alla Stazione Termini c’è una nuova tecnica per derubare i passanti delle proprie valigie: la truffa dei vestiti macchiati . LEGGI ANCHE – La Stazione più ... (funweek)

Ruba 6 uova e una scamorza nel supermercato dove lavora, totale 7 euro: licenziato dopo 35 anni di servizio: L’azienda: “È venuto meno il rapporto di fiducia”. Sarebbe stato licenziato per aver rubato una scamorza e sei uova, per un totale di 7,05 euro, nel supermercato dove ha prestato servizio per 35 anni. fanpage