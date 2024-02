Rosa Bazzi oggi | esce dal carcere per andare a lavorare FOTO

Strage di Erba, Rosa Bazzi lascia il carcere ogni giorno per lavorare in una cooperativa milanese: si occupa di pulizie

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 24 febbraio 2024)continua a scontare la condanna all’ergastolo per la strage di Erba neldi Bollate, matutti i giorni dalla struttura di detenzione, su permesso, perpresso una cooperativa sociale nell’hinterland milanese. Gli scattigrafici, diffusi dalla trasmissione Quarto Grado, mostranouscire dal penitenziario per recarsi in una cooperativa esterna per cui fa le pulizie.getta la spazzatura fuori dal– fonte: Quarto GradoCome riportato da Il Corriere della Sera, durante la puntata di venerdì 23 febbraio 2024, Quarto Grado ha mostrato le immagini diche ...