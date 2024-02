Roma | trovato corpo bruciato vicino al Campus Biomedico

Roma, trovato cadavere avvolto dalle fiamme vicino al Campus Biomedico

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’autopsia non ha ancora identificato ildell’uomo che è statosenza vita in via Alvaro del Portillo, di fronte al policlinicodi Trigoria, a. Sul posto sono accorsi i Carabinieri di Pomezia che hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche della morte.senza documenti Il L'articolo proviene da Il Difforme.