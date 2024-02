Roma | torna in funzione il tram 8 | previsti altri interventi sulla tratta

Roma – Trasporti: oggi torna in funzione la linea tram 8

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’Ansfisa ha autorizzato la riattivazione della linea dopo 15 mesi di lavori per l’ammodernamento dell’infrastruttura. Il8 a– (ilcorrieredellacitta.com) La linea 8 delina partire da sabato 24 febbraio. Sono serviti 15 mesi per ammodernare le infrastrutture, spesso causa di rallentamenti in un tratto diessenziale per tanti lavoratori ma soprattutto per i turisti, visto che collega il Centro storico, da piazza Venezia, fino a Trastevere, passando davanti al ministero dell’Istruzione. I pendolari potranno quindi da fine febbraiore a solcare laa bordo del tanto discusso, spesso odi et amo di tante lamentele su cui, dal 2022, i tecnici hanno lavorato per la riqualificazione della ...