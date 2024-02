Roma padrona del mondo. La versione di Cazzullo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Quarto appuntamento con il Festival Arezzo Science Lab organizzato da Feltrinelli e Biblioteca. Oggi alle 18 arriva Aldoall’Auditorium Guido d’Arezzo del Centro Affari. Qui si svolgerà l’incontro con il popolare personaggio del giornalismo e della televisione basato sul suo ultimo lavoro "Quando eravamo i padroni del" (Harper Collins). L’Imperono non è mai caduto. Tutti gli imperi della storia si sono presentati come eredi degli antichini: l’Imperono d’Oriente; il Sacrono Impero di Carlo Magno; Mosca, la terza. E poi l’Impero napoleonico e quello britannico. I regimi fascista e nazista. L’impero americano e quello virtuale di Mark Zuckerberg, grande ammiratore di Augusto.vive. In tutto il ...