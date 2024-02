Roma, nutrizionista abusa di una paziente: sospeso e accusato di violenza sessuale

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un medicodi 59 anni è statodalla professione con l’accusa di averto di una giovanedi 36 anni. Succede a, dove la vittima ha raccontato di essersi rivolta a maggio 2023 al dottore in questione così da essere seguita sotto il profilo nutrizionale e alimentare, ma già da subito ha notato richieste inappropriate. «Quando sono arrivata alla prima visita mi ha accolto nello studio, mi ha chiesto di togliere il reggiseno. L’ho trovato strano, in genere non è necessario per le visite di questo tipo», ha denunciato la donna alle autorità. Poi, con il passare delle visite, la situazione è peggiorata sempre di più con il medico che ha iniziato a molestare sessualmente la donna. Quest’ultima ha trovato il coraggio di denunciare e ha fornito agli investigatori anche i ...