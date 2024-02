Roma | lavori sulla tratta ferroviaria | interrotta la linea per Formia e per Nettuno

Per tre weekend i treni sulla Roma Firenze saranno più lenti

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ferrovie dello Stato ha annunciato disagi per chi deve viaggiare in treno nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Sono in corso, infatti,a causa dei quali sono previste modifiche nella circolazioneper chi dalla Capitale è diretto a Napoli o a. Disagi per chi deve viaggiare– ilcorrieredellacitta.comA causa di interventi che interessano la stazione di Torricola le due linee ferroviarie saranno interrotte a partire dalle 22 di oggi, sabato 24 febbraio e fino alle 6 di domattina, domenica 25 febbraio. Per non creare disagi ai viaggiatori, però sono stati previsti autobus sostitutivi. Previsti autobus sostitutivi per andare incontro alle esigenze dei ...

