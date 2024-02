Roma | lasciava escrementi davanti alla porta dei vicini di casa | assolta dall’accusa di stalking | ma sloggiata

Lascia escrementi davanti alla porta e costringe i vicini a cambiare casa: a processo stalker 62enne

(Di sabato 24 febbraio 2024) In più di un’occasione avevano aperto ladie avevano trovato sul pianerottoloumani e liquidi di varia natura. Ma questo è solo uno dei modi che una 62ennena aveva escogitato per perseguitare i suoidi, una famiglia che a causa delle continue angherie è stata costretta a trasferirsi altrove. La donna è nel frattempo finita a processo con l’accusa di, e almeno per il momento non farà ritorno nel suo appartamento nel cuore della Capitale, vicinoPia. La sentenza Il giudice infatti ha deciso di optare per l’assoluzione, ma ha disposto che l’imputata dovrà trascorrere un anno in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Questo a causa della sua lieve pericolosità sociale emersa ...