Roma-Inter | Inzaghi e Acerbi patteggiano | multa in arrivo per entrambi

Roma-Inter, Inzaghi e Acerbi dicono sì al patteggiamento: multa per entrambi

Simone Inzaghi patteggia una multa con la Procura FIGC per la telefonata negli spogliatoi durante Roma-Inter : multa to anche il difensore Acerbi per il dito ... (fanpage)

GAZZETTA - Inzaghi e Acerbi dicono sì al patteggiamento dopo i fatti di Roma-Inter, multa per entrambi: Simone Inzaghi e Francesco Acerbi hanno deciso di patteggiare dopo che la Procura Figc aveva aperto un fascicolo al termine del match Roma-Inter: il tecnico, squalificato, era finito nel mirino per un ...napolimagazine

Telefonata in Roma-Inter, niente squalifica per Inzaghi. Il motivo: Simone Inzaghi non sarà squalificato dopo i fatti di Roma-Inter. La Procura federale, infatti, aveva aperto un fascicolo in seguito alla telefonata del tecnico piacentino durante l’Intervallo della ga ...passioneinter

Dito medio di Acerbi durante Roma-Inter: c’è la decisione della Procura federale: È arrivata la decisione definitiva in merito all’indagine aperta su Francesco Acerbi dopo Roma-Inter dello scorso 10 febbraio. Il centrale nerazzurro, infatti, aveva risposto con il gesto del dito ...passioneinter